PSG, Arsenal'ı Penaltılarda Geçti

30.05.2026 22:22
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ı penaltılarla 4-3 yenerek şampiyon oldu.

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos (Dk. 106 Zabarnyi), Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha (Dk. 106 Beraldo), Fabian Ruiz (Dk. 95 Zaire-Emery), Doue, Kvaratskhelia (Dk. 83 Barcola), Dembele (Dk. 90+6 Gonçalo Ramos)

Arsenal: Raya, Mosquera (Dk. 66 Timber), Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly (Dk. 91 Zubimendi), Saka (Dk. 83 Madueke), Odegaard (Dk. 67 Gyökeres), Trossard (Dk. 83 Martinelli), Havertz (Dk. 91 Eze)

Goller: Dk. 6 Havertz (Arsenal), Dk. 65 Dembele (Penaltıdan) (PSG)

Sarı kartlar: Dk. 46 Mosquera, Dk. 54 Saka, Dk. 98 Gyökeres, Dk. 103 Rice (Arsenal), Dk. 90+6 Joao Neves, Dk. 118 Nuno Mendes (PSG)

Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'a penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.

62. dakikada PSG penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Kvaratskhelia, Mosquera'nın müdahalesiyle yerden kalınca Alman hakem Siebert penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltıyı kullanan Dembele, meşin yuvarlak ile kaleci Raya'yı ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

78. dakikada Kvaratskhelia, kendi yarı alanında aldığı topla rakip ceza sahasına soldan girdi. Gürcü futbolcunun şutunda, Lewis-Skelly'den seken top yan direğe çarparak kornere gitti.

89. dakikada Doue'nin soldan pasıyla ceza yayı içinde buluşan Vitinha'nın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

90+7. dakikada Arsenal'ın çok adamla ileride yakalayan PSG'de soldan topu sürükleyen Barcola, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Raya ile karşı karşıya şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

PSG, son anlarda Barcola ile bu pozisyondan yararlanamadı ve hakem Daniel Siebert, maçın normal süresini bitiren düdüğü çaldı. 90 dakika sonunda 1-1 eşitlik olunca uzatma bölümüne geçildi.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve pozisyon üretmekte zorlandığı 15 dakikalık ilk uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı. İkinci uzatma bölümünde de ciddi bir pozisyon olmadı 1-1 eşitlikle seri penaltı atışlarına geçildi.

Sonucu penaltılar belirledi

PSG'de Gonçalo Ramos ve Doue ilk 2 penaltıyı gole çevirdi. Gyökeres'in açılış penaltısından yararlandığı Arsenal'da ikinci olarak topun başına gelen Eze, meşin yuvarlağı yandan dışarı attı. Fransız temsilcisinde üçüncü penaltı için gelen Nuno Mendes'in şutunda kaleci Raya soluna uçarak gole izin vermedi. İngiliz temsilcisinin üçüncü penaltısını Rice gole çevirince 2-2 eşitlik oluştu.

Paris Saint-Germain adına dördüncü penaltıyı Hakimi kullandı. Faslı oyuncu top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Arsenal'da topun başına geçen Martinelli de ağları sarsınca 3-3 eşitlik oldu.

Fransız temsilcisinde 5. penaltıyı kullanan Beraldo, hata yapmadı. İngiliz ekibinin beşinci penaltısı için beyaz noktaya giden Gabriel, topu üstten auta yolladı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Fransız temsilcisi PSG, şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

