PSG, Ferran Torres'i Transfer Etti
Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ferran Torres ile 2031'e kadar sözleşme imzaladı.
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ferran Torres'i transfer etti.
Paris Saint-Germain'den yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2031'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde Valencia, Manchester City formaları giyen Torres, İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
Kaynak: AA
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