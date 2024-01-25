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PSG, Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
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PSG, Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattı

Paris Saint-Germain (PSG), Brezilya'nın Corinthians takımından Gabriel Moscardo'yu transfer etti. 18 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandı. Moscardo, sezon sonuna kadar Corinthians forması giyecek.

PSG, Gabriel Moscardo\'yu kadrosuna kattı
25.01.2024 - 16:41,  Güncelleme: 16:42
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Brezilya'nın Corinthians takımından Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattı.

PSG Kulübü, 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Moscardo'nun sezon sonuna kadar kiralık olarak Corinthians forması giymeye devam edeceği belirtildi.

Fransa basınında, PSG'nin bu transfer için bonuslarla 22 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Moscardo, altyapısından yetiştiği Corinthians'ın A takımında 25 kez görev yaptı.

Kaynak: AA
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