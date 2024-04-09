PSG ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi\'nde 13. kez karşı karşıya

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain (PSG), yarın evinde Barcelona ile karşılaşacak. Parc des Princes'de oynanacak müsabaka ile iki takım, Devler Ligi'nde 13. kez rakip olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, dev kulüplerin karşılaşmalarına sahne olacak. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile İspanyol ekibi Barcelona, çeyrek final ilk maçında yarın TSİ 22.00'da Parc des Princes'de karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 16 Nisan Çarşamba günü Camp Nou 'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 13. randevu
Paris Saint-Germain ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Paris Saint-Germain 4 galibiyet elde ederken, Barcelona da 4 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fransız ekibi, bu karşılaşmalarda 21 gol atarken, İspanyol temsilcisi de 23 gol kaydetti.
İki takım, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonu son 16 turunda rakip olmuştu. Paris Saint-Germain, deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 4-1 kazanırken, rövanşta ise 1-1'lik beraberliğin ardından tur atlayan taraf oldu.
PSG grubunu 2., Barcelona ise lider tamamladı
Devler Ligi'nde bu sezon Borussia Dortmund, Milan ve Newcastle United ile F Grubu'nda yer alan PSG, grubunu 8 puanla 2. sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Real Sociedad ile karşılaşan Fransız ekibi, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği rakibini ikinci karşılaşmada da 2-1'le geçerek çeyrek finale çıktı. Grup aşamasında Porto, Shakhtar Donetsk ve Royal Antwerp ile mücadele eden Barcelona ise grubunu 12 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda Napoli ile eşleşen İspanyol temsilcisi, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini rövanş müsabakasında 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Rekabetin en golcüsü Neymar
Kariyerinde hem Barcelona, hem de PSG forması giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, rekabetin en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Barcelona'da oynadığı dönemde PSG'ye 4 maçta rakip olan Neymar, attığı 7 golle zirvede alıyor. Neymar'ı, 6 golü bulunan Lionel Messi, 4'er golle Kylian Mbappe ve Luis Suarez takip ediyor. - İSTANBUL
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