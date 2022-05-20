PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatıyor! 50 milyon euro'ya evet dedi - Son Dakika
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PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatıyor! 50 milyon euro'ya evet dedi

20.05.2022 13:16
PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatıyor! 50 milyon euro'ya evet dedi

Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain, İspanyol devi Real Madrid'in ısrarla kadrosuna katmak istediği Kylian Mbappe ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. 23 yaşındaki futbolcunun, yeni sözleşmede kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Aylardır Real Madrid ile görüşen ve anlaşmaya çok yakın olan Kylian Mbappe, herkesi ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun, Paris Saint-Germain'den ayrılmayacağı ve kulübüyle yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

GELECEK SEZON DA PSG FORMASI GİYECEK

Sky Sports muhabiri İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Kylian Mbappe'nin PSG ile yeni sözleşme imzalamak üzere olduğunu öne sürdü. Buna göre Fransız yıldız gelecek sezon da Paris ekibinin formasını giyecek.

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REAL MADRID, İKİ FUTBOLCUYU DA ELİNDEN KAÇIRACAK

Erling HaalandManchester City'e kaptıran Real Madrid, Fransız yıldızı da renklerine bağlayamazsa Avrupa futboluna damga vuran iki futbolcuyu da elinden kaçırmış olacak.

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