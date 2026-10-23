PSG-Lyon maçı protestolar nedeniyle 26 Ekim Pazartesi TSİ 22.30'a alındı

FRANSA Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon arasında 25 Ekim Pazar günü oynanması planlanan karşılaşmanın tarihi gerçekleşecek protestolar sebebiyle değiştirildi.

LYON YÖNETİMİ TARAFTARINI GÖTÜRMEME KARARI ALMIŞTI

Maçın erteleme kararı açıklanmadan önce Olympique Lyon yönetimi, Paris'in birçok noktasını tehdit eden protestolardan dolayı taraftarlarını tehlikeye atmak istemedi.

PARİS POLİS MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARAR

Fransa Ligue 1'de 25 Ekim Pazar günü oynanması planlanıp erteleme isteğinde bulunulan Paris Saint-Germain - Olympique Lyon karşılaşması program sıkışıklığından dolayı reddedilmişti. Paris Polis Müdürlüğünün protestolar sebebiyle yayınladığı emir ile erteleme kararı verilen maç 26 Ekim Pazartesi günü TSİ 22.30'da başlayacak.

BALLON D'OR TÖRENİ İLE AYNI GÜN

Ballon d'or töreni ile ertelenen PSG - Olympique Lyon maçı aynı güne denk geldiği için aday olan PSG futbolcuları ödül törenine katılamayabilir.