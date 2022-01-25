PSG, Messi'yi transfer ettiğine pişman olma noktasında

PSG'de Lionel Messi krizi yaşanıyor. Fransız ekibi sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızdan bir türlü beklediği verimi alamadı. Futbol otoritelerinin büyük bir kısmı tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi, bu sezon gösterdiği performansla büyük şaşkınlığa uğrattı.

LIGUE 1'DE 1 GOL ATABİLDİ

Bu sezon PSG formasıyla 17 maçta forma giyen Lionel Messi, 6 gol-6 asistlik performans sergiledi. Bu gollerden yalnızca 1 tanesini Ligue 1'de atan Arjantinli yıldızın, Şampiyonlar Ligi'nde ise asisti bulunmuyor.

MESSI'DEN KÖTÜ TEK FUTBOLCU VAR

Şut/gol oranında kendinden beklenmeyecek derecede kötü bir istatistiğe sahip olan Lionel Messi, Avrupa'nın en iyi 5 liginde dibe vurdu. Arjantinli yıldız, ligde attığı 44 şutta yalnızca 1 kez fileleri havalandırabilirken, Messi'den daha kötü tek isim Manchster City forması giyen Joao Cancelo. Portekizli futbolcu 46 şutta yalnızca 1 gol atabildi.