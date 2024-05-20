PSG, deplasmanda Metz'i 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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Spor

PSG, deplasmanda Metz'i 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti

PSG, deplasmanda Metz\'i 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti

Fransa 1. Futbol Ligi'nin 34. haftasında PSG, Metz'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Carlo Soler ve Lee Kang-in'in golleriyle galibiyete ulaşan PSG, 2023-24 sezonunu 76 puanla tamamladı. Monaco ikinci, Brest ise üçüncü olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı elde etti. Lorient, 5-0'lık galibiyete rağmen küme düşmekten kurtulamadı ve Metz play-out oynama hakkı kazandı.

20.05.2024 00:13
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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 34. haftasında şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Metz'i 2-0 yendi.

Saint-Symphorien Stadı'nda oynanan son hafta mücadelesinde PSG'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Carlo Soler ve 12. dakikada Lee Kang-in attı.

Şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden PSG, 2023-24 sezonunu 76 puanla tamamladı. PSG'nin ardından Monaco 67 puanla ikinci ve Brest 61 puanla üçüncü olarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı elde etti. Ligde Lille 59, Nice 55 ve Olimpik Lyon 53 puanla sıralandı.

Öte yandan Lorient, evinde Clermont'u 5-0 yense de küme düşmekten kurtulamadı. İkili averajdaki deplasman golü farkıyla Metz'in arkasında kalan Lorient, Clermont'un ardından ligden düşen ikinci takım oldu. Metz ise 16. sırayı alarak play-out oynama hakkı kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor PSG, deplasmanda Metz'i 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika

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