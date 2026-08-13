PSG Süper Kupa'da Duble Yaptı - Son Dakika
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PSG Süper Kupa'da Duble Yaptı

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Marquinhos, PSG'nin Süper Kupa zaferinin hırslarını gösterdiğini ve taraftarları mutlu ettiklerini belirtti.

2026 UEFA Süper Kupa'yı kazanan Paris Saint-Germain'nin (PSG) Brezilyalı futbolcusu Marquinhos, "Çok fazla antrenman yapmamış olsak da bugün buraya geldik, zorlukların üstesinden gelmeyi bildik. Sezona böyle uluslararası, çok önemli bir kupayla başlamak gerçekten iyi hissettiriyor." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nden sonra Süper Kupa'da da üst üste şampiyon olan Fransız ekibi PSG'de forma giyen Marquinhos, Maghnes Akliouche ve Warren Zaire-Emery, Salzburg Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaptan Marquinhos, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'da duble yapmanın kendileri için ne ifade ettiği konusunda, "Sık sık söylediğim gibi bu, kulübün ve oyuncuların hırsını gösteriyor. Çok fazla antrenman yapmamış olsak da bugün buraya geldik, zorlukların üstesinden gelmeyi bildik. Sezona böyle uluslararası, çok önemli bir kupayla başlamak gerçekten iyi hissettiriyor. Kazanma arzumuzun daha da büyüdüğünü, futbol tarihine ve bu kulübün tarihine daha fazla geçmek istediğimizi göstermeliyiz. Bizi zorlayan ve durmamıza izin vermeyen bir teknik direktörümüz var. Bize hemen geçmişte yaptıklarımızı unutmamızı söylüyor. Tarih yazmaya devam etmek istiyorsak, kazanmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde birçok şampiyonluk yaşayan bir isim olarak kupa kazanmanın halen tat verip vermediği sorulan Brezilyalı savunma oyuncusu, "Kırılacak rekorlarımız var. Tüm kupalar çok önemlidir. Bence en önemlisi buraya gelen, yolculuk yapan taraftarlarımıza keyif vermek. Maçları ve kupaları bunun için kazanıyoruz. Onların gülümsediğini görmek biz oyuncular için en büyük zevk." yorumunu yaptı.

Akliouche: "Parolanın çalışmak, alçakgönüllülük ve tekrar tekrar kazanma arzusu olduğu bir kulübe geldim"

Kanat oyuncusu Akliouche, yeni katıldığı PSG'de nasıl bir ortamla karşılaştığı sorusuna, "Parolanın çalışmak, alçakgönüllülük ve tekrar tekrar kazanma arzusu olduğu bir kulübe geldim. Paris Saint-Germain'in temsil ettiği değerler bunlar." yanıtını verdi.

Akliouche, PSG'ye transfer olur olmaz kupa kazanmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını düşünüp düşünmediği hakkında, "Hayır, önce pazar günkü Fransa Süper Kupası maçına odaklanacağız. Toparlanmalı ve pazar günü her şeyimizi vermeliyiz çünkü kolay olmayacak." diye konuştu.

Zaire-Emery: "Sezona iyi başlıyoruz, en önemlisi de bu"

Orta saha oyuncusu Warren Zaire-Emery ise Süper Kupa zaferine ilişkin, "Finalleri kazanmak her zaman zordur. Bu takım tek kelimeyle muhteşem. Devam etmeliyiz. Almamız gereken bir kupa (Fransa Süper Kupası) daha var. Sezona iyi başlıyoruz, en önemlisi de bu. Kupa kazandığınızda harika duygular hissedersiniz. Sadece muhteşem olarak adlandırılabilecek şeyler yaşıyoruz. Bu anları yaşamaya devam etmek ve hep birlikte keyif almak istiyoruz." dedi.

Bu kadar şampiyonluk sonrası motivasyonlarını nasıl korudukları sorulan Zaire-Emery, "Kazanılacak bir kupa varsa biz oradayız. Asla doymuyoruz. Teknik direktörümüz de aynı şeyi yapıyor. Yani gerçekten harika bir ekibiz. Müthiş şeyler yaşıyoruz ve bu yolda devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Süper Kupa, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG Süper Kupa'da Duble Yaptı - Son Dakika

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