PSG Teknik Direktörü Enrique: 'Rüya Gibi Bir Şampiyonluk'

31.05.2026 00:46
Luis Enrique, PSG'nin üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi zaferinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Luis Enrique, bir rüyada gibi ve çok mutlu olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da İngiliz temsilcisi Arsenal'ı penaltılarla yendikleri final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arsenal'a karşı ilk 10 dakikada geri düşüp kazanmanın çok zor olduğunu dile getiren Enrique, "Bir rüyanın içinde gibiyim, çok mutluyum. Bence çok üst düzey bir final oynadık. Özellikle ilk 10 dakikada ilk golü bulduklarında aşılması en zor takımlardan birine karşı oynadık. Bizim için zor oldu. İlk yarıda boşlukları bulamadık. İkinci yarıda biraz daha geliştiğimizi düşünüyorum. Arsenal gibi blok halinde mükemmel şekilde derin savunma yapan bir takıma karşı maçı berabere bitirmeyi başardık. Sonuçta üst üste kazanmak inanılmaz. Çok zor oldu. Fakat çok mutluyuz." diye konuştu.

Hak ettikleri bir şampiyonluk olduğunu belirten PSG Teknik Direktörü, "Bence bugün iki takım da maçı kaybetmeyi hak etmedi. Ancak tüm sezonu ve bu takvimle Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığımız tüm zorlukları analiz edersem, ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu net bir şekilde hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Tecrübeli teknik adam, üst üste üçüncü UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi hedefiyle ilgili soruya karşılık, "Hazırlanacak hedefler olduğu kesin ama bunun için zamanımız var. Şimdi tatil zamanı. Geçen yıl tarih yazmıştık ama Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamıştık ve bu çok zor, çok yıpratıcı olmuştu. Şu anda oyuncuların çoğunluğu milli takımlarına gidecek ve bu da çok üst düzey bir turnuva. Ancak biz teknik ekip olarak bundan kesinlikle keyif alacağız. Üst üste üçüncü kez kazanma hakkında konuşacak zamanlar elbet gelecektir. Taraftarlarımızın, bu kulübün ve bu şehrin seviyesine yakışır hedeflere sahip olmaktan dolayı mutluyuz." ifadesini kullandı.

Yeni sezon planlamasında takımdan ayrılacak veya yeni gelecek oyuncular olup olmadığının sorulması üzerine Luis Enrique, "Çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok. Takımımızda oynayabilecek doğru oyuncuları bulmak zaten çok zor. Analizlerimizi yapacağız ama acelemiz yok. Zaten harika bir kadroya sahibiz. Tabii ki bazı pozisyonları değiştirmek ve tazelemek adına birkaç oyuncuya ihtiyacımız olacak ama unutmayın ki son 2 yıldır Avrupa'nın şampiyonu biziz. O yüzden yavaş yavaş ilerleyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

