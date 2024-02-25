PSG ve Rennes Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

PSG ve Rennes Berabere Kaldı

PSG ve Rennes Berabere Kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde lider PSG, evinde konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kaldı. Rennes, Amine Gouiri'nin golüyle öne geçerken, PSG son dakikada bulduğu golle maçta eşitliği sağladı. PSG puanını 54'e, Rennes ise 35'e yükseltti.

25.02.2024 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan 23. hafta maçında Rennes, 33. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle 1-0 öne geçti.

PSG, Gonçalo Ramos'un 90+7'de bulduğu golle maçta eşitliği sağladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.

Lider PSG, bu sonuçla puanını 54'e, Rennes ise 35'e yükseltti.

Kaynak: AA

Futbol, Fransa, Rennes, PSG, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG ve Rennes Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 22:04:34. #1.11#
SON DAKİKA: PSG ve Rennes Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement