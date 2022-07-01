PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar - Son Dakika
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PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar

01.07.2022 14:54

PSG yönetimi, takımın iki süperstarı Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı düşünüyor. Spor kamuoyunda bomba etkisi yaratan bu kararın alınması gerekçesi ise yeni bir PSG oluşturma projesi olduğu öne sürüldü.

Astronomik paralar harcayarak futbol tarihinin en güçlü kadrolarından birini kuran PSG, yapılanmaya gidiyor. Pedro Morata'nın haberine göre, PSG yönetimi Brezilyalı yıldız Neymar'ın yanı sıra, Arjantinli süper yıldız Lionel Messi ile de yolları ayırmak istiyor.

Lionel Messi ve Neymar ayrılıyor mu? PSG'den olay yaratacak karar

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Bu haber, Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Neymar'ın ayrılığı beklenilen bir durum olarak karşılanırken Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ilgili bu düşünce şaşkınlık yarattı.

MESSİ'DEN 11 GOL

Lionel Messi geçen sezon kariyerinin en düşük skor katkısı verdiği sezonlarından birini oynadı. Arjantinli yıldız, 34 maçta 11 gol 14 asist kaydetti. Neymar ise 28 maçta 13 gol 8 asist ile oynadı.

Lionel Messi ve Neymar ayrılıyor mu? PSG'den olay yaratacak karar
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Lionel Messi, Neymar, PSG, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar - Son Dakika
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