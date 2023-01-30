PSV Eindhoven, transfer için harekete geçti! Galatasaraylı futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor - Son Dakika
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PSV Eindhoven, transfer için harekete geçti! Galatasaraylı futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor

30.01.2023 16:37

PSV Eindhoven, Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'u transfer etmek için harekete geçti. Hollanda ekibi, sarı-kırmızılı takımla görüşmelere başlarken, yıldız futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Patrick van Aanholt'a Hollanda'dan talip çıktı. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu için PSV Eindhoven devrede.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSV Eindhoven, Patrick van Aanholt'u kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Yıldız futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, kulüplerin anlaşması durumunda transfer gerçekleşecek.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

2021 yazında bedelsiz olarak Galatasaray'a katılan Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı formayı bu sezon 14 maçta giydi ve 2 asistlik katkı verdi.

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SON DAKİKA: PSV Eindhoven, transfer için harekete geçti! Galatasaraylı futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor - Son Dakika
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