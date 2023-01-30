Galatasaray'ın gözden çıkardığı Patrick van Aanholt'a Hollanda'dan talip çıktı. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu için PSV Eindhoven devrede.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSV Eindhoven, Patrick van Aanholt'u kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Yıldız futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, kulüplerin anlaşması durumunda transfer gerçekleşecek.
2021 yazında bedelsiz olarak Galatasaray'a katılan Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı formayı bu sezon 14 maçta giydi ve 2 asistlik katkı verdi.
Son Dakika › Spor › PSV Eindhoven, transfer için harekete geçti! Galatasaraylı futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor - Son Dakika