PTT, Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

PTT, Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi

PTT, Çukurova Belediyespor\'u 3-1 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında PTT, evinde konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 23-25, 25-23, 25-19, 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 112 dakika sürdü.

26.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

PTT: Hande Naz Sunar, Mirkovic, Caffrey, Elif Su Yavuz, Yasemin Özel, Yiwen (Özlem Güven, Özlem Tuğral, Levinska, Merve Çepni)

Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş ( Berin Yıldırım, Berra Eren, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Ceren Önal)

Setler: 23-25, 25-23, 25-19, 25-21

Süre: 112 dakika (29, 28, 29, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında PTT, konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

Çukurova, Vodafone, Voleybol, PTT, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor PTT, Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 18:03:55. #1.11#
SON DAKİKA: PTT, Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement