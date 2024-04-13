Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.
Mücadeleye baskılı başlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 18. dakikasında Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya etkili başlayan Karadeniz temsilcisi, Emre Kılınç'ın 68. dakikada kaydettiği golle durumu eşitledi. Skor 1-1 oldu.
Kıran kırana geçen karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Beşiktaş ligde oynadığı son 5 maçı kazanamadı. Siyah beyazlı takım söz konusu maçlarda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Samsunspor ise üst üste 2. kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 48'e çıkardı. Samsunspor ise 38 yaptı. Gelecek hafta Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü ile oynayacak. Samsunspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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