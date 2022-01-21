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PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finallerinde üç büyük Türk takımı yarışacak - Son Dakika

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finallerinde üç büyük Türk takımı yarışacak

21.01.2022 10:39
PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finallerinde üç büyük Türk takımı yarışacak

Aras Şenyüz: Espor farkındalığı ülkemizde son yıllarda ciddi artış gösterdi"PUBG Mobile espor, futboldan sonra en çok izlenen branşlardan biri""Bu sene 3 takım ile Dünya Şampiyonası finallerindeyiz""Her geçen gün ödül havuzumuzu artırıp, daha görkemli turnuvalar yapar duruma...

Aras Şenyüz: E spor farkındalığı ülkemizde son yıllarda ciddi artış gösterdi

"PUBG Mobile espor, futboldan sonra en çok izlenen branşlardan biri"

"Bu sene 3 takım ile Dünya Şampiyonası finallerindeyiz""Her geçen gün ödül havuzumuzu artırıp, daha görkemli turnuvalar yapar duruma geldik""Türk oyuncularının ve Türk takımlarının tanınırlığı artıyor"

İSTANBUL, Dünyanın en popüler mobil oyunları arasında yer alan PUBG Mobile'ın Dünya Şampiyonası finallerinde üç büyük Türk takımı yarışacak. Tencent Ülke Müdürü Aras Şenyüz, Singapur'da düzenlenen PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finalleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Şenyüz, "Bu sene 3 Türk takımı ile Dünya Şampiyonası finallerdeyiz. Fenerbahçe Espor, Kaos NextRüya ve S2G Esports şu an PUBG Mobile'ın en büyük Espor organizasyonunda dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alıyor" dedi. PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finallerinde üç Türk takımı yarışacak. Bugün başlayıp pazar günü tamamlanacak olan PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nın finallerinde, dünya genelinde en iyi 16 takım şampiyonluk mücadelesi verecek ve 3 milyon Dolar ödül havuzu için yarışacak."ESPOR FARKINDALIĞI ÜLKEMİZDE SON YILLARDA CİDDİ ARTIŞ GÖSTERDİ" Türkiye'de 30 milyondan fazla oyuncu olduğunu belirten Şenyüz, Esporun ülkemizdeki büyümesiyle ilgili olarak, "Espor endüstrisinin farkındalığı ülkemizde son birkaç yıldır çok ciddi arttı. Sektör her geçen gün büyüyor, büyümeye de devam edecek. Bir çok sporcumuz bu alanda çok ciddi gelirler elde etmeye başladı. Elde ettikleri başarılardan sonra yurt dışındaki takımlara transfer oldular, orada ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyorlar. Ayrıca PUBG Mobile takımlarımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılarla artık Türk Espor kulüplerinin de yurt dışında bilinilirliği artıyor. Hem oyun sahipleri hem de markalar bu alanda yatırımlarını artırıyorlar. Sadece oyuncular değil, takımlar, turnuvalar, Espor içerik üreticileri, izleyiciler, markalar... Çok kalabalık bir ekosistemden bahsediyoruz. Bu alanda ilerlemek isteyen çocuklara ailelerin desteğinin gittikçe arttığını gözlemliyoruz. Z kuşağıyla beraber büyüyen ve önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacak olan devasa bir sektör burası" diye konuştu. "ESPOR, FUTBOLDAN SONRA EN ÇOK İZLENEN BRANŞLARDAN BİRİ"Espor organizasyonlarının Türkiye'de futboldan sonra en çok izlenen branşlardan biri olduğuna vurgu yapan Şenyüz, "Espor, ülkemizde futboldan sonra en çok izlenen branşlardan biri demek mümkün. Sosyal medyayı en çok kullanan ülkelerin başında gelen Türkiye, genç kitlesi ile Esporu da erken benimsedi. PUBG Mobile olarak da muazzam izlenmelere ulaşıyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri, izleyicilerimiz bizi ücretsiz olarak Youtube, Twitch, Facebook, Nimo TV, TikTok gibi birçok kanaldan izleyebiliyor. Bunun yanında oyun içine de önemli Espor maçlarımızın canlı yayınlarını ekliyoruz. Dolayısıyla milyonlarca PUBG Mobile oyuncusu Espor maçlarımızı da kolayca yakından takip edebiliyor" şeklinde konuştu. "BU SENE BAŞARIYI ARTIRIP 3 TÜRK TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALLERİNDEYİZ"PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'na bu yıl ilk kez 3 Türk takımının çıktığını belirten Şenyüz, "Sadece PUBG Mobile özelinde değil, Türkiye Espor ekosistemi için muazzam bir başarı bu. Takım olarak oynanan Espor branşlarında daha önce böyle bir başarı herhangi bir oyunda görülmedi. Geçen sene dünya finallerine 2 takımımızla çıkmıştık, bu sene başarıyı artırıp 3 Türk takımı ile finallerdeyiz. Takımlarımız PUBG Mobile'ın en büyük Espor organizasyonunda dünyanın en iyi oyuncuları arasında gözüküyor ve Çin, Malezya, Güney Kore, Rus takımlarına karşı kafa tutabiliyorlar. Sporcularımızın Büyük Finaller'de başarı elde edip, 3 milyon dolarlık ödül havuzundan aslan payını alacaklarına yürekten inanıyorum" açıklamasında bulundu. "HER GEÇEN GÜN ÖDÜL HAVUZUMUZU ARTIRIP, DAHA GÖRKEMLİ TURNUVALAR DÜZENLER HALE GELDİK"Tencent Ülke Müdürü Aras Şenyüz, Espor organizasyonlarının ekonomik olarak da büyük artılar getirdiğini ifade ederek, "Bu sene daha henüz 4'üncü yılımızı kutlamamıza rağmen, PUBG Mobile ligimiz, takımlarımız ve oyuncularımız tam anlamıyla profesyonel bir yapıya geçtiler. Hem takımlarımız hem de oyuncularımız ciddi meblağlar kazanıyor. Dünya Şampiyonası'nda Batı Ligi Şampiyonu olan Kaos Next Rüya şimdiye kadar 400 bin Doları aşan bir ödül kazandı. Finallerde ödül havuzu dediğim gibi 3 milyon Dolar. Bunlar çok yüksek rekor rakamlar. Sektörün de nereye gittiğini gösteriyor. İzlenmelerimiz de son derece iyi olduğu için hem globalde, hem de yerelde güçlü sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz. Bu sayede her geçen gün ödül havuzumuzu artırıp, daha görkemli turnuvalar düzenleyebiliyoruz. Artan gelir fırsatı takımların da daha fazla ilgisini çekiyor. Büyük futbol ve spor kulüpleri de işin içinde. Bu da rekabetçi ortamın kuvvetlenmesini sağlanıyor" diye konuştu. "2022'DE BÜYÜK BİR TOPLULUK TURNUVASI DÜZENLEYECEĞİZ"Türkiye'deki Espor yatırımlarını da anlatan Şenyüz, "PUBG Mobile için Türkiye pazarı çok önemli. Şu anda ülkemizde en çok oynanan oyunuz. Yakın zamanda Arena of Valor adlı bir başka mobil oyunumuzu daha oyuncularla buluşturduk. Orada da güzel sonuçlar alıyoruz. 2022'de profesyonel liglerimiz zaten devam edecek. Yine hatırı sayılır miktarda ödüller dağıtacağız. Bununla birlikte büyük bir topluluk turnuvası düzenleyeceğiz. Bu turnuvada 5 bin üstü takım katılımı bekliyoruz. Katılanlar büyük ödüller kazanacak, hem de kendilerini profesyonel takımlara göstermiş olacaklar. Belki bu turnuvadan sonra profesyonel sözleşmeye imza atacaklar. Yakın zamanda duyurularını yapacağız" dedi. "TÜRK OYUNCULARININ VE TÜRK TAKIMLARININ TANINIRLIĞI ARTIYOR"

Takımların uluslararası arenadaki başarılarının artmasının sektöre olan yansımasını da değerlendiren Şenyüz, "Bu çok önemli. Uluslararası turnuvalarda elde ettiğimiz her başarıdan sonra global ekiplerin ilgisi de bir o kadar artıyor. İlginin artması da ülkeye olan yatırımın artması anlamına geliyor. Bununla birlikte elde edilen önemli başarılardan sonra takımlarımızın, oyuncularımızın tüm dünyadaki tanınmışlığı ve sosyal medyadaki takipçileri de artıyor. Bu da takımlarımızın elde ettikleri sponsorluk gibi gelirleri de artırmış oluyor" şeklinde konuştu.


PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finallerinde üç büyük Türk takımı yarışacak
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Dünya Şampiyonası, Togo Cumhuriyeti, Espor, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finallerinde üç büyük Türk takımı yarışacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finallerinde üç büyük Türk takımı yarışacak - Son Dakika
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