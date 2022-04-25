QNET, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na sponsor oldu - Son Dakika
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QNET, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na sponsor oldu

25.04.2022 12:23
QNET, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na sponsor oldu

Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na sponsor olan QNET, sporun her alanında başarıdan bağımsız amatör ve profesyonel faaliyetlere desteğini sürdürüyor.

Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na sponsor olan QNET, sporun her alanında başarıdan bağımsız amatör ve profesyonel faaliyetlere desteğini sürdürüyor.

Global doğrudan satış şirketi QNET, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın sponsorlarından biri olarak kadınların spor alanında rol model olmaları konusunda çalışmalar yürütüyor. QNET'in ilk kadın CEO'su olan Malou Caluza daha fazla kadın merkezli projeyi destekleyerek bu temanın arkasında durmaktan gurur duyduklarını belirterek, "QNET'in spor sponsorluklarına katılımı, insanları daha parlak ve daha umutlu bir gelecek için güçlendirme misyonumuzun bir parçasıdır. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile ortaklığımız, sporu desteklemeye ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya, dönüştürmeye devam etme taahhüdümüzün bir kanıtıdır. Herkesin anladığı bir dil olduğu için sporun dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Spor, kadınlara ve kız çocuklarına ekip çalışması, dayanıklılık ve sıkı çalışma değerlerini öğreterek cinsiyet eşitliğini sağlayabilecek ve onlara farklı bağlantılar kurmaları için güvenli bir alan sağlamanın yanı sıra modası geçmiş toplumsal cinsiyet normlarına uymanın baskısını azaltabilecek bir yoldur. Geçmişte Grand Slam Şampiyonu Martina Hingis ve Manchester City Kadın Futbol Takımı gibi çeşitli kadın sporcuları destekledik. Marjinal topluluklardaki kadınların kendileri için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerini sağlayan projelere yatırım yapmanın yanı sıra, spor yoluyla daha fazla kız çocuğuna ve genç kadına kendinden emin figürler haline gelmeleri için ilham vermeyi umuyoruz" dedi.

Türkiye'de kadınların spor alanında ilham vermesini ve rol model olmasını önemsediklerini belirten QNET Pazarlama ve İletişim Müdür Irmak Sütçü, "Başarının cinsiyetsiz olduğunu düşünüyor ve kadınların hayata daha fazla katkıda bulunması, iş hayatında ve sporda yer alması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de voleybolun ve basketbolun son dönemde yükselişte olması ve bu alanda çok sayıda genç kızın voleybolcuları ilham alması bizim için çok değerliydi. Bu nedenle Türkiye'nin önemli bir kulübüyle iş birliği gerçekleştirdik. Genç kızların sporun ortak ve yadsınamaz paydasıyla başarabileceklerine inanmalarını sağlamak ana hedeflerimizden biri. QNET olarak inanıyoruz ki, kadın toplumun temelini oluşturuyor ve cinsiyet eşitliğiyle, fırsatlar sunulduğunda toplumun da ilerlemesine daha fazla katkı sunacaktır" diye konuştu.

Premier Lig'in önde gelen takımı Manchester City'nin 8 yıldır doğrudan satış sponsoru, 2018 yılından beri aynı kulübün kadın futbol takımını destekliyor. Malezya'da PJ City FC takımının ana sponsorluğunu yürütüyor ve Asya'nın ilk engelli otomobil yarışçısı Cheton Koreda ile çalışmaya devam ediyor. QNET Türkiye'de de yükselişte olan voleybol sporunu yatırım yapıyor. Önce Fenerbahçe Erkek Voleybol takımına bu yıl da Galatasaray Kadın Voleybol takımına sponsorluk gerçekleştirdi. - İSTANBUL

QNET, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na sponsor oldu
QNET, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na sponsor oldu

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Galatasaray, voleybol, Türkiye, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor QNET, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na sponsor oldu - Son Dakika


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