Rabiye Çiçek, Slovakya'da bronz madalya kazandı

Spor

Slovakya'da düzenlenen Atletizm 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli atlet Rabiye Çiçek, üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Branska Bystrica şehrinde yapılan şampiyonada mücadele eden Rabiye Çiçek, cirit atma branşında 54.52 (PB) atarak bronz madalya kazandı.

Federasyon, sporcunun başarısından dolayı ENKA Spor Kulübünü, antrenörü Mustafa Karaduman'ı ve genç sporcuyu tebrik etti.