Rabiye Çiçek, Slovakya'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Rabiye Çiçek, Slovakya'da bronz madalya kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Rabiye Çiçek'in Slovakya'da düzenlenen Atletizm 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda cirit atma branşında 54.52 (PB) atarak üçüncü olduğunu açıkladı. ENKA Spor Kulübü ve antrenör Mustafa Karaduman da tebrik edildi.

22.07.2024 20:15
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Slovakya'da düzenlenen Atletizm 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli atlet Rabiye Çiçek, üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Branska Bystrica şehrinde yapılan şampiyonada mücadele eden Rabiye Çiçek, cirit atma branşında 54.52 (PB) atarak bronz madalya kazandı.

Federasyon, sporcunun başarısından dolayı ENKA Spor Kulübünü, antrenörü Mustafa Karaduman'ı ve genç sporcuyu tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rabiye Çiçek, Slovakya'da bronz madalya kazandı - Son Dakika

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