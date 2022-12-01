Dünya gündemine oturacak transferi! Beşiktaş, Eden Hazard operasyonu için kolları sıvadı - Son Dakika
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Dünya gündemine oturacak transferi! Beşiktaş, Eden Hazard operasyonu için kolları sıvadı

01.12.2022 16:31

Rachid Ghezzal'ın sakatlığı süresinde takımı sırtlayacak bir yaratıcı oyuncu arayışına giren ve Hakim Ziyech transferinde Chelsea'yi henüz ikna edemeyen Beşiktaş, gözünü İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Eden Hazard'a çevirdi. Siyah-beyazlıların, Belçikalı yıldız için 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Transfer çalışmalarına son gaz devam eden siyah-beyazlı ekip, bir döneme damga vuran yıldız futbolcu Eden Hazard'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Kara kartal, Rachid Ghezzal'ın yerine şu anda Hazard'ı kadrosunda görmek istiyor.

1.5 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ

Sözcü'nün haberine göre, 2019 yılında Chelsea'den 115 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Eden Hazard'ı kadrosuna katan Real Madrid, bu transfere onay vermesi halinde Beşiktaş transferi gerçekleştirmek istiyor. Siyah-beyazlıların, Belçikalı yıldız için eflatun-beyazlılara 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

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BU SEZON İSTENİLENİ VEREMEDİ

Bu sezon 6 maçta, sadece 229 dakika süre alan yıldız futbolcu, 1 gol 1 asist yaptı. Dünya Kupası'nda yer alan 31 yaşındaki futbolcunun geleceği bilinmezliğini koruyor.

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Son Dakika Spor Dünya gündemine oturacak transferi! Beşiktaş, Eden Hazard operasyonu için kolları sıvadı - Son Dakika


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