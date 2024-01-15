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Rade Krunic, Fenerbahçe'ye transferinde Edin Dzeko'nun önemli rol oynadığını belirtti - Son Dakika
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Rade Krunic, Fenerbahçe'ye transferinde Edin Dzeko'nun önemli rol oynadığını belirtti

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic'i transfer etmesinde Edin Dzeko'nun büyük katkısı olduğunu söyleyen Krunic, sarı-lacivertli formayı giyeceği için mutlu olduğunu dile getirdi. Krunic, taraftarların desteği ve Fenerbahçe atmosferi hakkında da olumlu sözler söyledi.

Rade Krunic, Fenerbahçe\'ye transferinde Edin Dzeko\'nun önemli rol oynadığını belirtti
15.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 16:27
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Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, vatandaşı Edin Dzeko'nun transferinde önemli rol oynadığını belirterek, sarı-lacivertli formayı giyeceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin İtalya temsilcisi Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan Krunic, "Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olduğum için gerçekten mutlu hissediyorum. Her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

Destekleri dolayısıyla sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Rade Krunic, "Taraftarlara minnettarım. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rade Krunic, Fenerbahçe'ye transferinde Edin Dzeko'nun önemli rol oynadığını belirtti - Son Dakika
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