Radoi: İyi Oynadık Ama Kazanamadık

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mirel Radoi, Başakşehir maçının ardından, "Bugün iyi bir maç çıkardık ama kazanamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir puanını 57'ye yükselterek sezonu 5. sırada bitirirken Gaziantep FK ise 37 puanda kalarak ligi 12. sırada tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mirel Radoi, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Radoi, "Bizim için zor maç oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün iyi bir maç çıkardık. Hakemle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Bugün biz bence iyi bir maç çıkardık. Son iki maçımız Göztepe ve Başakşehir gibi Avrupa kovalayan zorlu rakiplere karşıydı ama iyi mücadele ettik. Bu sonuçlar için kendimi suçluyorum. Ben de hatalar yaptım. Kimse mükemmel değil. Takımda gidecek ve kalacak oyuncular olacak. Kimler bizimle olacak, kimler devam edecek bunları yaz kamp dönemi için belirlememiz gerekiyor. Fikirlerimizi açık şekilde dile getirmezsek gelecek yıl bizim için daha zor geçer. Daha iyi oyuncular bulup daha iyi bir takım olmamız gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP