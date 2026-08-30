Radoi: \'Oyunu domine ettik ama sonuç alamadık\'

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mirel Radoi, Çaykur Rizespor'a mağlup oldukları maçın ardından, "Genel olarak oyunu domine ettik ama istediğimiz sonucu alamadık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, puanını 6'ya yükselttiirken, ligde ilk mağlubiyetini alan Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mirel Radoi, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Radoi, "Maça biraz rahat başladık ve tam konsantre olamadık. Rizespor oyuna bizden daha çok odaklanmıştı. 2 gol yedik ama bu gollere hafta içi çalışmıştık. Takıma bunları göstermiştik. Girdiğimiz ve kaçırdığımı net pozisyonlar vardı. Maçın geneline baktığımız zaman genel olarak oyunu domine ettik ama istediğimiz sonucu alamadık. Bana sorarsanız bugün 1 puandan fazlasını hak etmiyorduk. Bugün bir beraberlik alabilirdik. 4 puan yeterli değil. Transfer konusunu kulübe sormanız lazım. İkinci ligden gelen oyuncularımız var, bunların biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bazı oyuncularımız sakat olduğu için kadroda yoktu. Bazı zayıf noktalarımız var, sakatlık durumunda bu mevkilerde yetersiz kalıyoruz. Bu takımın teknik direktörüyüm ve görevim kadroyu belirlemek. Stefan'a neden tepki gösterildiğini de anlamadım. Onların hakkıdır, taraftalar tepki gösterebilir. İki sol bekimiz ve ikisi de farklı profil oyuncular. Taraftalar 6 oyuncuyu ıslıklasa onların hepsini mi değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.