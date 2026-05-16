Radoi: Takımım İyi Oynadı, Mağlup Olduk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Radoi: Takımım İyi Oynadı, Mağlup Olduk

16.05.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK Teknik Direktörü Radoi, Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, takımının iyi bir oyun sergilediğini ancak mağlup olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, "Bu maçın açıkçası daha zor olacağını düşünmüştük ama gerçekten iyi bir maç çıkardık. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum, bugün takımımızla gurur duyuyorum güzel bir maç çıkardık." dedi.

Oyuncularının sahada etkili olduğunu ifade eden Radoi, şunları kaydetti:

"Saha da güçlü bir duruş sergiledik. Son 2 maçta rakiplerimiz Konferans Ligi'ni hedefleyen takımlardı, ikisine de adil bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Ben de hatalar yaptım, ilk geldiğimden beri oyuncularıma da söyledim kimse mükemmel değil takımla ilgili oyuncularla ilgili değerlendirme yapılması gerekiyor."

Rumen teknik adam, yeni sezon için gidecek ve gelecek oyuncuların olduğunu ifade ederek, "Strateji belirleyeceğiz, bizlerle kimler gelecek, kimler bizimle olacak bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Fikirlerimiz ve düşüncelerimizde açık olmazsak gelecek sezon için favori olmayabiliriz. Daha iyi futbolcular bulmak, daha düşük bütçeli oyuncular bulmak biraz zor olabilir. Bu yüzden bir an önce bir şeylerin yapılması lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Radoi: Takımım İyi Oynadı, Mağlup Olduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı

23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 01:44:33. #7.13#
SON DAKİKA: Radoi: Takımım İyi Oynadı, Mağlup Olduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.