Rafa Silva 7 Maç Sonra Gol Attı

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Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Konyaspor karşısında kaydettiği golle 7 maç sonra gol atma başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında mücadele ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda Portekizli futbolcu Rafa Silva, Konyaspor karşısında 45+2. dakikada kaydettiği golle 7 maç sonra gol sevinci yaşadı. Silva son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakasında İsviçre temsilcisi FC Lugano karşısında fileleri havalandrımıştı.

Rafa Silva, bu sezon Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 5 gol attı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhort tarafından 11'de görev verilen Rafa Silva, 86. dakikada yerini Onur Bulut'a bıraktı. - İSTANBUL