Rafa Silva ilk golünü attı, Benfica rakibini üçledi

21.02.2026 23:33  Güncelleme: 23:36
Portekiz Ligi 23. hafta maçında Benfica, AFS'yi sahasında 3-0 mağlup etti. Rafa Silva, Benfica kariyerinde ilk golünü attı.

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Benfica ile AFS karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 3-0'lık net bir skorla kazandı.

RAFA SILVA İLK GOLÜNÜ ATTI, BENFICA RAHAT KAZANDI

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Alexander Bah, 30. dakikada Enzo Barrenechea ve 43. dakikada Rafa Silva kaydetti. Benfica'da altıncı maçına çıkan Portekizli oyuncu, ilk golünü attı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Ligde üst üste 3. kez kazanan Benfica, bu galibiyetle birlikte puanını 55'e çıkardı. Ligde son sırada bulunan AFS ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica, Gil Vicente'ye konuk olacak. AFS ise kendi sahasında Estrela'yı ağırlayacak.

