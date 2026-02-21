Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Benfica ile AFS karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 3-0'lık net bir skorla kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Alexander Bah, 30. dakikada Enzo Barrenechea ve 43. dakikada Rafa Silva kaydetti. Benfica'da altıncı maçına çıkan Portekizli oyuncu, ilk golünü attı.
Ligde üst üste 3. kez kazanan Benfica, bu galibiyetle birlikte puanını 55'e çıkardı. Ligde son sırada bulunan AFS ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica, Gil Vicente'ye konuk olacak. AFS ise kendi sahasında Estrela'yı ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Rafa Silva ilk golünü attı, Benfica rakibini üçledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?