Rafet Orhan: "Sinoplu'nun vizyonunu en üst seviyeye çıkaracağız" - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden İstanbul Sinopspor, şampiyonluk maçına çıkıyor. Kulüp Başkanı Rafet Orhan, "Bugün tüm Sinoplu'nun gönlünün kabardığnı hissediyorum" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup 17. haftasında İstanbul Sinopspor, Bağcılar Mahmutbey Stadyumu'nda 1877 Alemdağ Spor ile karşılaşıyor. Mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. İstanbul Sinopspor Başkan Vekili Adil Yıldız, karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunarak, 3. Lig'de hedefi olan takım oluşturmak istediklerini ifade etti. Yıldız, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Son 2 maç ama Gebzespor'a karşı ikili averajda üstünlüğümüz var. Bu avantajı da Alemdağ maçıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kazanırsak grubumuzda şampiyon oluyoruz. İstanbul'da Sinopluları temsil eden insanlarız. Dolayısıyla Sinop şehir olarak başarılı insanlarımız var ancak futbolda 3. Lig'de merkezi hariç, İstanbul'da yönetici olarak takımı devraldık. Bundan 3 yıl önce Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak BAL'a yükseldik. Hepsinde de 'O sene bu sene' mottomuzla hareket ettik. İyi bir yönetim, iyi bir teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla buraya kadar geldik" dedi.

"Samimiyet ve inanmışlık ile başardık"

Proje takımı olduklarını vurgulayan Yıldız, "Grubumuzda futbol geçmişi olan takımların üzerinde bayrağı taşımak, camia olarak Küçükçekmece Sinopspor olarak bizleri mutlu etti. Samimiyet, inanmışlık, her şeyin para olmadığını bir kez daha bütün Türkiye'ye göstermiş olduk. Futbolun sadece sahada değil, birlikten geçtiğini vermiş olduk. Biz proje takımıyız. Amacımız her sene aynı motto ile devam etmek. Şampiyon olursak, Eskişehir ve Antalya'da play-off maçları olacak, orada da birinci olursak 3. Lig'e çıkıyoruz. Önemli olan burada iyi bir yapılanma ve 3. Lig'de de hedefi olan takım yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yusuf Günay: "Bu başarının arkasında önemli bir çalışma var"

Karşılaşmayı izlemek için stadyuma Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay, İstanbul Sinopspor'un başarısı için yönetimi kutlayarak, "Bu çok büyük başarı Sinop için. Bu başarının arkasında önemli bir çalışma var. Bunun başında da başkan Rafet Orhan var. Başkan Rafet Orhan'ı tebrik ediyorum, büyük başarı var. Bugün galibiyetle taçlandığı zaman, ümit ediyoruz ki 3. Lig'de Sinop'u temsil edecek, bütün Sinopluların gurur duyması gerekir" ifadelerine yer verdi.

Rafet Orhan: "Tüm Sinoplu'nun gönlünün kabardığını hissediyorum"

Sözlerine tüm vatandaşların Ramazan-ı Şerif'ini kutlayarak başlayan İstanbul Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, Sinoplular için güzel bir gün olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Biz burada yönetim kadromuzla, teknik heyetimizle, futbolcu kardeşlerimizle, Sinop'u birlik beraberlik adına kenetlenmiş olduğu süreci artık final noktasında başarıyla bitirmek üzereyiz. Elit insanların bize destek olması, Küçükçekmece Sinopspor'un bu noktalara gelmesine sebeptir. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Bugün dünyanın her tarafındaki Sinoplu'nun gönlünün kabardığını, neşeli bir gün geçirdiğini hissediyorum. Bu maçla birlikte Sinoplu'nun adını, Sinoplu'nun vizyonunu en üst seviyeye çıkaracağız ve Allah'ın izniyle 3. Lig'e çıkacağız." - İSTANBUL