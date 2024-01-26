Rafting Antrenör Gelişim ve Vize Semineri Muğla\'da Başladı

Türkiye Kano Federasyonunun 2024 eğitim faaliyetleri programında yer alan Rafting Antrenör Gelişim ve Vize Semineri, Muğla'nın Dalaman ilçesinde başladı.

Dalaman Çayı Atatürk Köprüsü mevkisinde oluşturulan özel parkurdaki yüzme, bot kullanabilme, özel antrenman, teknik taktik, güvenlik ve gözlem değerlendirme branşlarında uygulamalı ve teorik derslere 41 antrenör katılıyor.

Hazırlıklarını yapan ekipler, güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra botlarını suya indiriyor, verilen bilgilerin ardından sudaki derslerine başlıyor. Uygulamalı derslerde antrenörler, Dalaman Çayı'nda 4 kişilik ekiplerin olduğu rafting botlarında yaklaşık 5 kilometre kürek çekiyor.

Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, rafting antrenörlük kursunun, teorik ve uygulamalı derslerini içeren antrenör eğitim programının Dalaman'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Dalaman Çayı'nda düzenlenen birinci kademe antrenörlük uygulama kursuna 15 kişinin katıldığını ifade eden Gürkan Köse, "Kursiyerlerimizle burada uygulamalı derslerimizi yaptık, son aşamadayız. Bunun hemen arkasından bir tane de genel olarak Türkiye'deki antrenörlerimizin vize gelişimlerini sağlayabileceği gelişim seminerimiz olacak. Güzel coğrafyamız bu hafta içerisinde rafting branşıyla yaklaşık 50 teknik adamı ağırlamış olacak. Bu konuda Dalaman ilçemize, ilçe müdürümüze, kaymakamımıza, belediyemize ve yerel idarelere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Uygulamalı kursta, katılımcıların nehirde doğal ve yapay oluşumları inceleyerek gözlemde bulunduklarını vurgulayan Köse, "Hidrolikler, sörfler, dalgalar, pillov yani anatomide yer alan ve terminolojide şu anda branş olarak teknik terim olarak kullandığımız oluşumları inceleyerek bunlara karşı yapılacak olan manevraları, uygulamaları bir şekilde eğitmenlerimizin gözetiminde hem uygulayacaklar hem de gösterecekler." ifadelerini kullandı.

Seminer, 28 Ocak'ta kurs belgelerinin verilmesiyle sona erecek.