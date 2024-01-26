 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rafting Antrenör Gelişim ve Vize Semineri Muğla'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rafting Antrenör Gelişim ve Vize Semineri Muğla'da Başladı

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2024 eğitim faaliyetleri programında yer alan Rafting Antrenör Gelişim ve Vize Semineri, Muğla'nın Dalaman ilçesinde başladı. Seminere 41 antrenör katılıyor ve uygulamalı ve teorik derslerle rafting becerilerini geliştiriyorlar. Seminerin sonunda katılımcılara kurs belgeleri verilecek.

Rafting Antrenör Gelişim ve Vize Semineri Muğla\'da Başladı
26.01.2024 - 13:01,
Abone Ol

Türkiye Kano Federasyonunun 2024 eğitim faaliyetleri programında yer alan Rafting Antrenör Gelişim ve Vize Semineri, Muğla'nın Dalaman ilçesinde başladı.

Dalaman Çayı Atatürk Köprüsü mevkisinde oluşturulan özel parkurdaki yüzme, bot kullanabilme, özel antrenman, teknik taktik, güvenlik ve gözlem değerlendirme branşlarında uygulamalı ve teorik derslere 41 antrenör katılıyor.

Hazırlıklarını yapan ekipler, güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra botlarını suya indiriyor, verilen bilgilerin ardından sudaki derslerine başlıyor. Uygulamalı derslerde antrenörler, Dalaman Çayı'nda 4 kişilik ekiplerin olduğu rafting botlarında yaklaşık 5 kilometre kürek çekiyor.

Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, rafting antrenörlük kursunun, teorik ve uygulamalı derslerini içeren antrenör eğitim programının Dalaman'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Dalaman Çayı'nda düzenlenen birinci kademe antrenörlük uygulama kursuna 15 kişinin katıldığını ifade eden Gürkan Köse, "Kursiyerlerimizle burada uygulamalı derslerimizi yaptık, son aşamadayız. Bunun hemen arkasından bir tane de genel olarak Türkiye'deki antrenörlerimizin vize gelişimlerini sağlayabileceği gelişim seminerimiz olacak. Güzel coğrafyamız bu hafta içerisinde rafting branşıyla yaklaşık 50 teknik adamı ağırlamış olacak. Bu konuda Dalaman ilçemize, ilçe müdürümüze, kaymakamımıza, belediyemize ve yerel idarelere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Uygulamalı kursta, katılımcıların nehirde doğal ve yapay oluşumları inceleyerek gözlemde bulunduklarını vurgulayan Köse, "Hidrolikler, sörfler, dalgalar, pillov yani anatomide yer alan ve terminolojide şu anda branş olarak teknik terim olarak kullandığımız oluşumları inceleyerek bunlara karşı yapılacak olan manevraları, uygulamaları bir şekilde eğitmenlerimizin gözetiminde hem uygulayacaklar hem de gösterecekler." ifadelerini kullandı.

Seminer, 28 Ocak'ta kurs belgelerinin verilmesiyle sona erecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dalaman, Muğla, Vize, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rafting Antrenör Gelişim ve Vize Semineri Muğla'da Başladı - Son Dakika


16:02
Gelin Adayının Kırmızı Kuşak Tepkisi Sosyal Medyada Konuşuldu Gelin Adayının Kırmızı Kuşak Tepkisi Sosyal Medyada Konuşuldu
15:26
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Başak Demirtaş'ın adaylığı için DEM Parti doğru adres DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Başak Demirtaş'ın adaylığı için DEM Parti doğru adres
15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:48
Nitrojen gazıyla idam edilen ABD'li mahkumun son sözleri: İnsanlık bir adım geriye gitti Nitrojen gazıyla idam edilen ABD'li mahkumun son sözleri: İnsanlık bir adım geriye gitti
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Son Dakika
16:02 Gelin Adayının Kırmızı Kuşak Tepkisi Sosyal Medyada Konuşuldu
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:48 Nitrojen gazıyla idam edilen ABD'li mahkumun son sözleri: İnsanlık bir adım geriye gitti
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 16:11:18. #1.12#
SON DAKİKA: Rafting Antrenör Gelişim ve Vize Semineri Muğla'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement