- Rafting sezonu, yerli ve yabancı 5 bin kişi ile başladı
DÜZCE - Melen Çayı'nda rafting sezonu Ramazan Bayramı sonrasında başladı. Sezonun ilk gününde yerli ve yabancı adrenalin tutkunları, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkiinde bulunan rafting merkezine akın etti.
Son dönemde Türkiye'nin önde gelen rafting merkezlerinden olan Melen Çayı, rafting sezonunu açtı. Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan rafting merkezlerine gelen macera tutkunları, debisi yüksek Melen Çayı'na indirdikleri botlarda, akıntılara karşı kürek çekerek adrenalin dolu anlar yaşadı. Zaman zaman akıntıların hızı çoğalırken, macera tutkunu raftingciler ise botların üzerinde kalabilmek için yoğun çaba harcadılar.
Rafting merkezi işletmecisi Davut Pirdal, "Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı. Yaklaşık yerli ve yabancı 5 bin kişi ile sezonu açtık. Melen Çayı şu anda çok güzel. Rafting için de uygun. Her yaştan da yapılabilir şu anda. Sezon yoğun başladı ve bu şekilde de devam eder. Yakın zamanda 13-14 tane daha büyük organizasyonlarımız olacak. Melen üzerinde rafting dışında ziplane var. Nehir kenarında kamp organizasyonları yapılabiliyor. Ancak rafting daha çok gündemde. Sezon böyle giderse 7-8 ay daha devam eder. Macera tutkunları 8 ay boyunca Melen Çayı'nın tadına doyacaklar" dedi.
İstanbul'dan gelen ve ilk defa rafting yaptığını söyleyen Nebahat Davutoğlu, "Burada bir festival vardı, onun için geldim. İlk defa Rafting yapacağım. Çok eğlenceli olduğunu biraz da ıslanacağımızı söylediler. Keyif alacağız. İki günlüğüne gelmiştik. Son günümüzde rafting yapacağız. Gideceğimiz için üzülüyoruz" diye konuştu.
Yüksek debisi ve İstanbul ile Ankara gibi büyük şehirlerin arasında yer alması sebebiyle özellikle rafting tutkunları ve macera severlerin yoğun ilgi gösterdiği Melen Çayı 8 ay boyunca adrenalin meraklılarına ev sahipliği yapacak.
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