Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı - Son Dakika
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Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı

21.05.2022 14:44

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'le 19-19 berabere kaldı.

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'le 19-19 berabere kaldı.

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2. Ligi Güney Grup'ta Bosna Hersek ile 25 Kasım Stadyumu'nda karşılaştı. Milli maç 19-19 berabere bitti.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da maçın bir bölümünü izledi.

"Eve gideceğiz ve güçlenerek geri geleceğiz"

Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi oynamalarına rağmen maçı kazanamadıklarını söyledi.

Takımın zayıf yönlerini geliştirmek için çaba göstereceklerini belirten Ngue, "Eve gideceğiz ve güçlenerek geri geleceğiz. Takımın teknik sorumluluklarını üstleniyorum. Bundan sonra Gelişim Ligi'nde mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.

Milli takım kaptanı Yasin Bakar da Edirne'ye ev sahipliği için teşekkür etti. Edirnelilerin ragbiye ilgi gösterdiğini belirten Bakar, gelecek maçları da Edirne'de oynayabileceklerini kaydetti.

Bülent Güler ise müsabakaya tutuk başladıklarını belirterek "Ufak hatalar nedeniyle maç berabere bitti. Tüm oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı
Ragbi Milli Takımı Bosna Hersek'le berabere kaldı

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Kaynak: AA

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