Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu nefesleri kesti - Son Dakika
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Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu nefesleri kesti

18.07.2022 10:51
Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu nefesleri kesti

Gölcük Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gölcük Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu, Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde düzenlendi. 11 kategoride yapılan yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından ve Gölcük, Değirmendere'den 124 at katıldı. Büyük heyecan ve çekişme yaşanan yarışlarda, Gölcük Belediyesi'nin adına yarışan atlar Taze Dörtlü Taylar'da 1. ve Baş Atlar'da da 3. geldi.

Yarışlara, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ile Gölcük ve çevre illerden çok sayıda vatandaş katıldı.

"Rahvan at yarışlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz"

Programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Heyecan dolu geçen yarışlarda dereceye giren at sahiplerini ve jokeyleri canı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel günde Türkiye'nin her noktasından ilçemize gelerek yarışlara katılan at sahiplerine, tribünleri yarışlar boyunca tamamen dolduran kıymetli hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarihsel sporumuz olan rahvan at yarışlarına ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çekişmeli yarışlarda Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, İthal Atlar (A), İthal Atlar(B), Köylü Dörtnal kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Gölcük Belediyesi'nin ustaları iş başında Gölcük Belediyesi'nin ustaları iş başında
Kaynak: İHA

Gölcük Belediyesi, Değirmendere, Gölcük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu nefesleri kesti - Son Dakika

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