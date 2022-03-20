Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu

20.03.2022 18:05
Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi kapsamında, Ödemiş'e bağlı Günlüce Mahallesi'nde rahvan atlar için yarışma düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi kapsamında, Ödemiş'e bağlı Günlüce Mahallesi'nde rahvan atlar için yarışma düzenlendi.

Rahvan at yarış pistinde düzenlenen yarışma, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen 90 rahvan at sahiplerinin katımıyla gerçekleştirildi. Yarışma öncesi, yarışmaların kazasız olması için dua okundu, ardından tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Rahvan at yarışmalarına Ödemiş'ten katılan Kemal Dinlenmez, "18 Mart Şehitlerimizi Anma ve Çanakkale Zaferi için koşmak bizlere ayrı bir gurur veriyor. Vatanı için kanlarını döken Mehmetçiklerimiz için yapılması, tüm yarışmacılar için anlam kazandırıyor." dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren rahvan at sahiplerine tertip komitesi tarafından Türk bayrağı hediye edildi. - İZMİR

Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu
Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu
Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu
Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu
Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu

YORUMLAR
500
Ödemiş'te rahvan at yarışları düzenlendi Ödemiş'te rahvan at yarışları düzenlendi Şentop: 'Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor' Şentop: 'Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor'

Çanakkale Zaferi, Türkiye, 18 mart, Ödemiş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray' a yenildi
17:58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç: Rusya'nın gücü kalmadı
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 18:13:04. #1.13#
SON DAKİKA: Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement