Rakam dudak uçuklatacak cinsten! Vincenzo Montella, vergi rekortmeni oldu - Son Dakika
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Spor

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! Vincenzo Montella, vergi rekortmeni oldu

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A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştırdığı dönemde 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanında bulundu. İtalyan çalıştırıcı, bu rakamla Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu.

29.09.2024 16:15  Güncelleme: 16:30
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Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında Adana Demirspor'da görev yapan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu.

36 MİLYON LİRAYLA VERGİ REKORTMENİ OLDU

Adana Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı. Toplam 100 kişiden oluşan listenin ilk sırasında, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla Adana Demirspor'da Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında görev yapan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, gelir vergisi rekortmeni olarak yer aldı.

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! Vincenzo Montella, vergi rekortmeni oldu

YUSUF SARI DA LİSTEDE

Listenin ikinci sırasında ise 16 milyon 585 bin 46 lira gelir vergisi beyanıyla turunçgil üreticisi Bülent Özler bulunuyor. Kentteki rekortmenler listesinin 15. sırasında da 4 milyon 404 bin lira vergi beyanıyla Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı yer aldı.

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! Vincenzo Montella, vergi rekortmeni oldu

A Milli Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Yusuf Sarı, Ekonomi, Futbol, Finans, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rakam dudak uçuklatacak cinsten! Vincenzo Montella, vergi rekortmeni oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Osman Turan:
    bizim saygıdeğer müslüman yöneticilermz örnek alır mı acaba. 161 8 Yanıtla
    GARİP DERVİŞ:
    Müslüman olmayan yöneticilerine muafiyet mi var? 1 0
  • Ibrahim Cesur:
    Adam kacirmalis tam beyan etmis 105 2 Yanıtla
    Erkan yesil:
    Yani vergiden çalmamış 0 0
    Kemsl:
    acun gibi 0 0
  • Kelaloğlu:
    Adam bize tokat atmış anlayan iş adamlarına 99 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Gereksiz teknik direktörü boşuna para veriyorlar 11 78 Yanıtla
    Sergen Kapalı:
    diyene bak 1 0
  • Sergen Kapalı:
    Ben müslüman değilimki kul hakkı yiyeyim,demiş adam 61 8 Yanıtla
    Kont Almasi:
    Harika bir yorum... helal olsun 0 1
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