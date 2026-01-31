Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu - Son Dakika
Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu

31.01.2026 12:11
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün 30 Kasım 2025 itibarıyla toplam borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantının açılış konuşmasını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptı.

SADETTİN SARAN VE ALİ KOÇ DA SALONDA

Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra kulübün eski başkanı Ali Koç da katılım sağladı. Sarı-lacivertli camianın önemli isimleri toplantıda bir araya geldi.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Toplantıda kulübün mali durumu da kamuoyuyla paylaşıldı. Fenerbahçe, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 27 milyar 635 milyon TL olduğunu açıkladı.

    Yorumlar (9)

  • onur pari onur pari:
    Osimhen'i nasıl aldınız diyen çakallara soruyorum. 17 senedir şampiyonlar ligi görmemişsin. Şampiyonluk 12 sene oldu. Sen hangi gelirinle GS'den daha değerli takım kurabiliyorsun? 78 74 Yanıtla
    MEHMET ESKİOĞLU MEHMET ESKİOĞLU:
    Siz parayı nereden buldunuz Erden Timur abinizdenmi ? 59 38
  • MEHMET ESKİOĞLU MEHMET ESKİOĞLU:
    AMATÖR ŞUBELERİ KAPATIN.Sadece erkek basketbol kalsın.Personeli azaltın.Giderleri azaltın.ALİ KOC un getirdiği gibi boş transferler yapmayın borç biter 28 16 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    asla biz ne birileri gibi futbol kulubuyuz nede jimlastik kulubu degiliz. biz spor kulubuyuz ve her bransta kupaya oynarız. 13 4
  • Murat Sert Murat Sert:
    Devlet uyuyor,bunlara hala transfer yaptırıyor,kim ödeyecek bu borclari,yiyen gidiyor.el atilsin artik 4 büyüklere 29 11 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    oha bu borc kapanmaz acilen satilmali tüm klupler batanlar kapatilmali kuculmeli spor klupleri 17 7 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Türkiye’de gömlek değiştirir gibi oyuncu değiştirilirse kesin ileride bütün büyük kulüpler batar. yerliye fazla yatırım olmalı. 6 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
