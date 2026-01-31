Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe\'nin borcu

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantının açılış konuşmasını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptı.
Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra kulübün eski başkanı Ali Koç da katılım sağladı. Sarı-lacivertli camianın önemli isimleri toplantıda bir araya geldi.
Toplantıda kulübün mali durumu da kamuoyuyla paylaşıldı. Fenerbahçe, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 27 milyar 635 milyon TL olduğunu açıkladı.
