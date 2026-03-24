Rakam inanılır gibi değil! Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir

Avrupa futbolunda ses getirecek bir transfer iddiası gündeme geldi. Paris Saint-Germain’in, Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal için dev bir teklif hazırladığı öne sürüldü.
Fichajes’te yer alan habere göre PSG, henüz 18 yaşındaki Yamal için tam 350 milyon euroyu gözden çıkardı. Bu rakam, gerçekleşmesi halinde futbol tarihinin en pahalı transferi olabilir.
Barcelona’nın altyapısından yetişen ve kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Yamal için nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
Fransız devi, genç yaşına rağmen dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Yamal’ı kadrosuna katarak geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Yamal, Neymar’ın rekorunu geride bırakarak tarihin en pahalı futbolcusu olacak.
