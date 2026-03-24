Rakam inanılır gibi değil! Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir

Avrupa futbolunda ses getirecek bir transfer iddiası gündeme geldi. Paris Saint-Germain’in, Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal için dev bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

350 MİLYON EURO’LUK DEV HAMLE

Fichajes’te yer alan habere göre PSG, henüz 18 yaşındaki Yamal için tam 350 milyon euroyu gözden çıkardı. Bu rakam, gerçekleşmesi halinde futbol tarihinin en pahalı transferi olabilir.

BARCELONA’NIN TAVRI MERAK EDİLİYOR

Barcelona’nın altyapısından yetişen ve kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Yamal için nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

PSG YILDIZ AVINDA

Fransız devi, genç yaşına rağmen dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Yamal’ı kadrosuna katarak geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE TARİHE GEÇECEK

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Yamal, Neymar’ın rekorunu geride bırakarak tarihin en pahalı futbolcusu olacak.