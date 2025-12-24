Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe\'nin Musaba\'yı ikna ettiği maaş

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk hamlesini Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcuyla anlaşma sağladığı ve transferi serbest kalma maddesi üzerinden bitirmeyi planladığı öne sürüldü.
Sezon başında Samsunspor'a transfer olan Anthony Musaba, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla el sıkıştığı belirtilen Fenerbahçe'nin, transferi Musaba'nın sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek gerçekleştireceği ifade edildi.
Transferin mali detayları da netleşmeye başladı. Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Anthony Musaba'ya yıllık 1.3 milyon euro maaş ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin bu ücret üzerinden oyuncuyu ikna ettiği belirtildi.
Anthony Musaba, bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 21 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.
