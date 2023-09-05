Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez için servet ödeyecek - Son Dakika

Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez için servet ödeyecek

Son Güncelleme: 05.09.2023 00:33

Galatasaray, yeni transferleri Davinson Sanchez ve Ndombele'nin maliyetini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez için Tottenham'a 9.5 milyon euro, Ndombele için ise 15 milyon euro bonservis ödeyecek.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, yeni yıldızları Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'in maliyetini açıkladı.

NDOMBELE 15 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

Rakamlar dudak uçuklatıyor! Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez için servet ödeyecek

DAVINSON SANCHEZ İÇİN 9.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Davinson Sanchez için açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle, 9.500.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 3.200.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerini kullandı.

Rakamlar dudak uçuklatıyor! Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez için servet ödeyecek

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez için servet ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez için servet ödeyecek - Son Dakika
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