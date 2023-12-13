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Turu Kopenhag'a kaptıran Galatasaray, resmen servet kaçırdı - Son Dakika
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Turu Kopenhag'a kaptıran Galatasaray, resmen servet kaçırdı

Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, turun yanı sıra 12.4 milyon euroluk dev gelirden de oldu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon avroluk gelirle kapattı.

13.12.2023 - 12:04,  Güncelleme: 12:12
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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. Grubunu 3. bitiren sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

12.4 MİLYON EURODAN OLDULAR

Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon avro parayı da kasasına koyacaktı.

30 MİLYON EURO KAZANDILAR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon avroluk gelirle kapattı.

RAKİP 18 ARALIK'TA BELLİ OLACAK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek. Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

MAÇLAR ŞUBAT'TA

Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray ilk maçı 15 Şubat'ta sahasında oynayacak. İşte Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

  • A GRUBU: West Ham United/ Freiburg
  • B GRUBU: Marsilya/ Brighton
  • C GRUBU: Real Betis/ Rangers/ Sparta Prag
  • D GRUBU: Sporting Lizbon
  • E GRUBU: Touolouse/ Union Saint-Gilloise
  • F GRUBU: Rennes/ Villarreal
  • G GRUBU: Slavia Prag/ Roma
  • H GRUBU:Karabağ/ Molde

14 ARALIK'TA NETLEŞECEK

Avrupa Ligi gruplarında son hafta maçları 14 Aralık Perşembe günü oynanacak ve grubu ikinci sırada bitiren takımlar netleşecek.

Turu Kopenhag\'a kaptıran Galatasaray, resmen servet kaçırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Turu Kopenhag'a kaptıran Galatasaray, resmen servet kaçırdı - Son Dakika
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