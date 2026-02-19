Rakibe gitti! Amedspor\'dan gönderilen Sinan Kaloğlu\'nun yeni adresi belli oldu

Süper Lig'e çıkma hedefi olan Amedspor'un yollarını ayırdığı Sinan Kaloğlu, gözünü Süper Lig'e diken Pendispor'a imza attı.

PENDİKSPOR, SİNAN KALOĞLU'NU AÇIKLADI

Uğur Uçar ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, takımın başına Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nu getirdi. Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Pendikspor ailemize katılan yeni teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu'na 'hoş geldin' diyor; kendisine ve ekibine şanlı armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Birlikte nice zaferlere" denildi.

AMEDSPOR PERFORMANSI

Amedspor ile 16 lig maçına çıkan 44 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.