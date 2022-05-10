Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu

10.05.2022 14:44
Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı "5 yıldızlı ürün çıkaracağız" açıklaması hayata geçti. Kulüp lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium'da 5 yıldızlı tişörtleri satışa çıkardı.

1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için TFF'ye sık sık çağrıda bulunan Fenerbahçe, henüz resmi bir geri dönüş alamadı. TFF'nin bu tavrı karşısında harekete geçen sarı-lacivertliler, 5 yıldızlı tişörtlerini satışa çıkardı.

"ARMAMIZA 5 YILDIZI KOYACAĞIZ"

Fenerbahçe kulüp mağazası Fenerium'da ilk kez 5 yıldızlı bir ürün satışa çıkardı. Yeni ürünün satışında "Herkes haddini bilecek" sloganının yer alması dikkat çekti. Başkan Ali Koç daha önce yaptığı basın toplantısında, "Fenerium'da hemen geçiyoruz. 2023-24 sezonundan itibaren de armamıza 5 yıldızı koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç sinyali vermişti! Fenerbahçe, ezeli rakiplerini çıldırtacak tişörtü satışa çıkardı
YORUMLAR
500
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 'kripto para' damgası! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 'kripto para' damgası! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı TFF ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Anneler Günü'nü kutladı TFF ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
14:40 Marcelo'nun kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu: Soyunma odasında peş peşe gaz çıkardı
14:39 Evlilik arifesindeki genç kadın güzellik merkezinde kâbusu yaşadı: Bu kollarla nasıl gelinlik giyeceğim?
14:37 Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil
14:36 Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti
14:32 Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü
14:26 Alice Müzikali setinde eğlenceli anlar! Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı
14:21 Telefon kamerasıyla kadınların videolarını çeken mülteci, öfkeli kalabalığın elinden zor kurtuldu
14:11 6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! "Erdoğan'a oy vermem diyenler" yüzde 49'a yakın
14:09 Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın konut kredisine yönelik açtığı paketi yorumladı: Daha yanlış bir politika düşünemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 14:51:45. #1.12#
SON DAKİKA: Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement