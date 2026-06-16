Ramazan Baştuğ'dan Türkiye Rekoru - Son Dakika
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Ramazan Baştuğ'dan Türkiye Rekoru

Ramazan Baştuğ\'dan Türkiye Rekoru
16.06.2026 10:54
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Milli atlet Ramazan Baştuğ, Fransa'da 10 km yarışında Türkiye rekoru kırarak tarihi başarı elde etti.

Fransa'da düzenlenen Corrida Internationale de Langueux 10 kilometre yol yarışında mücadele eden milli atlet Ramazan Baştuğ, 28: 11'lik derecesiyle Büyükler Türkiye Rekoru'nu kırarak Türk atletizm tarihine adını yazdırdı.

Kayserili milli atlet Ramazan Baştuğ, Fransa'da gerçekleştirilen Corrida Internationale de Langueux 10 kilometre yol yarışında büyük bir başarıya imza attı. Yarışı 28 dakika 11 saniyede tamamlayan başarılı sporcu, daha önce Sezgin Ataç'a ait olan Büyükler Türkiye Rekoru'nu geliştirerek yeni rekorun sahibi oldu. Türk atletizmi adına tarihi bir başarı elde eden Ramazan Baştuğ, gösterdiği üstün performansla hem Türkiye'nin hem de Kayseri'nin gururu oldu. Azmi, disiplini ve başarılı yarış performansıyla dikkat çeken milli sporcu, Türk atletizminin uluslararası arenadaki yükselişine önemli katkı sundu.

Spor camiası tarafından büyük takdir toplayan bu başarı, Kayseri sporunun yetiştirdiği değerli isimlerin dünya sahnesinde elde ettiği başarıların en yeni örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramazan Baştuğ'dan Türkiye Rekoru - Son Dakika

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