Ramazan Civelek Kayserispor\'a Veda Etti

KAYSERİSPOR'un tecrübeli sağ bek oyuncusu Ramazan Civelek, sarı-kırmızlı takıma veda etti.

Kayserispor formasını 6 yıl boyunca terleten Ramazan Civelek, sarı-kırmızılı camiaya sanal medya hesabından veda etti. Kayserispor formasını giydiği için gururlu olduğunu belirten Civelek, "Sevgili Kayserispor Ailesi, Bu satırları yazmak benim için gerçekten çok zor... Çünkü bugün sadece bir kulübe değil, tam 6 yılımı verdiğim, hayatımın en kıymetli dönemlerinden birini yaşadığım bir yuvaya veda ediyorum. İlk giydiğim günden bu yana bu arma benim için her zaman büyük bir gurur oldu. Geçen 6 yıl boyunca sayısız anı, unutulmayacak dostluklar, sevinçler, üzüntüler ve mücadeleler yaşadım. Bugün dönüp geriye baktığımda iyi ki dediğim o kadar çok şey var ki... Bu forma altında bulunduğum her an, sahaya çıktığım her dakika elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bazen istediğimiz sonuçları aldık, bazen çok zor günlerden geçtik ama hangi şartta olursa olsun bu kulüp için mücadele etmekten, bu armayı en iyi şekilde iyi şekilde temsil etmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. İçim rahat; çünkü elimden gelen her şeyi yaptığımı biliyorum" dedi.

'HER ANIYI KALBİMDE SAKLAYARAK AYRILIYORUM'

Kulüpte yaşadığı anıları korumak adına bir adım attığını da belirten Ramazan Civelek, "Ama bazen, ne kadar zor olsa da doğru olan vedalaşmaktır. Çünkü bazı hikayeler, en güzel haliyle hatırlanmayı hak eder. Yaşadığın güzel anıları koruyabilmek, birbirine duyduğun saygıyı ve sevgiyi aynı sıcaklıkla taşıyabilmek için bazen bir adım geri çekilmek gerekir. Ben de bugün, geride bıraktığım her anıyı ilk günkü değeriyle kalbimde saklayarak ayrılıyorum. Bu kulüple yaşadığım her şey benim için daima gururla hatırlayacağım, çok kıymetli bir hatıra olarak kalacak. Bu süreçte birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulübümüzün görünmeyen kahramanları olan tüm personelimize ve büyük Kayserispor taraftarına ve iyi günde kötü günde her deplasmanda bizi yalnız bırakmayan Kapalı Kale'ye gönülden teşekkür ediyorum. İyi günde de kötü günde de yanımızda oldunuz. Bunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Kayserispor'a bundan sonraki yolculuğunda yürekten başarılar diliyorum. İnşallah bu büyük camia hak ettiği güzel günlere ve başarılara en kısa zamanda ulaşır. Üzerimde emeği olan, bana inanan, bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benim de varsa hakkım, sonuna kadar helal olsun. Hoşcakalın" ifadelerine yer verdi.