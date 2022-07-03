Ramil Guliyev'den altın madalya - Son Dakika
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Ramil Guliyev'den altın madalya

03.07.2022 21:26
Ramil Guliyev'den altın madalya

Milli sporcu Ramil Guliyev, Akdeniz Oyunları erkekler 200 metre finalini ilk sırada bitirdi ve altın madalyaya uzandı.

Milli sporcu Ramil Guliyev, Akdeniz Oyunları erkekler 200 metre finalini ilk sırada bitirdi ve altın madalyaya uzandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metre finalini 20,23'lük derecesiyle kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.


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Son dakika haberi: 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcu Ramil Guliyev, atletizm erkekler 200m finalinde 20.21'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Son dakika haberi: 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcu Ramil Guliyev, atletizm erkekler 200m finalinde 20.21'lik derecesiyle altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Ramil Guliyev, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramil Guliyev'den altın madalya - Son Dakika

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