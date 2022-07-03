Ramil Guliyev'den altın madalya

Milli sporcu Ramil Guliyev, Akdeniz Oyunları erkekler 200 metre finalini ilk sırada bitirdi ve altın madalyaya uzandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metre finalini 20,23'lük derecesiyle kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: DHA
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