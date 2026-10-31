Ramirez'in iki golüyle Arca Çorum FK, Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Ramirez'in iki golüyle Arca Çorum FK, Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin golleri 20. dakikada Çağlar Söyüncü, 71. dakikada Ramirez ve 79. dakikada penaltıdan Ramirez'den geldi; ev sahibinin tek golü ise 74. dakikada Diabate'den geldi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Suat Güz

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Yakup Kırtay (Dk. 68 Mustafa Fettahoğlu), Gerxhaliu, Mujakic, Orhan Ovacıklı (Dk. 78 Ebosele), Giorbelidze, Baiye, Owusu (Dk. 59 Kerk), Rodriguez (Dk. 78 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 68 Diabate), Eren Tozlu

Arca Çorum FK: Felipe, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Gökhan Sazdağı (Dk. 87 Karlsbakk), Borza, Ramadani, Cengiz Ünder, Mahmic (Dk. 75 Penetra), Diomande (Dk. 83 Ahmet Ildız), Kyziridis (Dk. 87 Göktan Gürpüz), Ramirez (Dk. 83 Moukoko)

Goller: Dk. 20 Çağlar Söyüncü, Dk. 71 ve 79 (Penaltıdan) Ramirez (Arca Çorum FK), Dk. 74 Diabate (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Eren Tozlu, Dk. 65 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 33 Gökhan Sazdağı (Arca Çorum FK)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti.

55. dakikada ev sahibi ekipte Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Giorbelidze, kale alanında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Felipe, yakın mesafeden üzerine gelen topu kontrol ederek gole izin vermedi.

71. dakikada sol kanada gönderilen pasta araya giren Gerxhaliu, meşin yuvarlağı kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a aktardı. Ertuğrul'un bekletmeden uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Ramirez, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

74. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Rakip kalede baskısını artıran ev sahibi takımda Kerk'in savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Diabate, ceza sahasının çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

79. dakikada konuk ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Ramadani'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Orhan Ovacıklı'nın müdahalesinde topun eline çarptığı gerekçesiyle konuk ekip penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ramirez, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlara gönderdi: 1-3.

Karşılaşma, Arca Çorum FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigErzurumspor F.K.Çağlar SöyüncüÇorumSporSon Dakika

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