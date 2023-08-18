Ramos'u unutun! Erden Timur'un en büyük hayali Ryan Gravenberch

Galatasaray'ın transferde hız kesmeye niyeti yok. Erden Timur, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i ikna etmek için tüm kozlarını oynuyor. Şampiyonlar Ligi maçlarında düzenli forma giyme sözünü verilecek olan futbolcunun transferindeki en büyük engel, Türkiye'de oynamak istememesi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Ramos'un peşinde olan Galatasaray'ın hedefinde Bayern Münih'in yıldızı Ryan Gravenberch var. Erden Timur'un sarı-kırmızılı takıma kazandırmaya çok istekli olduğu Hollandalı futbolcu için girişimler sürüyor. Şampiyonlar Ligi kozunu oynayan Galatasaray, Beyern'in teklif ettiği opsiyon bedelini düşürmek için de pazarlıklarını sürdürüyor.

GEÇEN SEZON BAYERN'İN YOLUNU TUTTU

Ajax altyapısında yetişen 21 yaşındaki orta saha, genç sezon başında 18.5 milyon euroya Bayern Münih'e imza atmıştı. Ajax ve Bayern Münih formaları giyen Gravenberch, 221 maçta 36 gol ve 33 asist yaptı.