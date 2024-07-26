RAMS Başakşehir, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-2 yenildi

RAMS Başakşehir hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'a 3-2 yenildi.
Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde oynanan mücadelede ilk yarıyı da 1-0 önde kapatan Ümraniyespor, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Başakşehir'in golleri Serdar Gürler ve Lucas Lima'dan geldi.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda dün San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1 yenen turuncu-lacivertli ekipte, bu mücadelede ilk 11'de oynayan futbolcular Ümraniyespor'a karşı forma giymedi.
Başakşehir, Ümraniyespor karşısında sahaya Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ba, Ravil Tagir, Lima, Berkay Aydoğmuş, Emre Kaplan, Aleksic, Serdar Gürler, Keny ve Piatek ilk 11'iyle çıktı.
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