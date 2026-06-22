RAMS Başakşehir'de Sağlık Kontrolü

RAMS Başakşehir'de futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına bugün başlayan RAMS Başakşehir'de futbolcular Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Lacivert-beyazlıların yeni transferi Michal Karbownik'de Acıbadem Fulya Hastanesi'nde kapsamlı bir sağlık taramasından geçti. - İSTANBUL
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