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Rams Başakşehir, Edgar Ie'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Spor

Rams Başakşehir, Edgar Ie'nin sözleşmesini feshetti

Rams Başakşehir, Edgar Ie\'nin sözleşmesini feshetti

Rams Başakşehir, Gine-Bissaulu savunma oyuncusu Edgar Ie'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'ye, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.' ifadeleri yer aldı.

31.01.2024 13:59
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RAMS Başakşehir, Gine-Bissaulu savunma oyuncusu Edgar Ie'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'ye, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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