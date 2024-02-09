RAMS Başakşehir, FK Sarajevo'nun genç oyuncusu Hamza Ljukovac'ı transfer etti - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, FK Sarajevo'nun genç oyuncusu Hamza Ljukovac'ı transfer etti

RAMS Başakşehir, FK Sarajevo\'nun genç oyuncusu Hamza Ljukovac\'ı transfer etti

RAMS Başakşehir, Bosna Hersek ekibi FK Sarajevo'nun 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamza Ljukovac'ı 3,5 yıllık anlaşma ile transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Hamza'ya 'hoş geldin' denilerek turuncu-lacivertli formayla başarılar dileyildi.

09.02.2024 22:43
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RAMS Başakşehir, Bosna Hersek ekibi FK Sarajevo'nun genç oyuncusu Hamza Ljukovac'ı transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Hamza'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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