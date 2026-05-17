Rams Başakşehir, Gaziantep FK'yi Yendi

17.05.2026 01:31
Rams Başakşehir, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek sezonu 5. sırada tamamladı.

(GAZİANTEP) - Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Rams Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi sezonu 57 puanla 5. sırada tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rams Başakşehir 2-1 kazandı.

Rams Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Davie Selke ve 22. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov kaydetti. İlk yarıyı üstün tamamlayan konuk ekip, skor avantajını maç sonuna kadar korudu.

Ev sahibi Gaziantep FK'nın tek golü 59. dakikada Christopher Lungoyi'den geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rams Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Rams Başakşehir puanını 57'ye yükseltti ve 2025-2026 sezonunu 5. sırada tamamladı. Gaziantep FK ise sezonu 37 puanla noktaladı.

Kaynak: ANKA

