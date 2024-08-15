RAMS Başakşehir-Iberia Tiflis Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı

Spor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson, Piatek

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Mamageishvili, Tabatadze, Cheickne

Sarı kartlar: Dk. 3 Mamageishvili, Dk. 41 Nonikashvili, Dk. 44 Jgerenaia (Iberia Tiflis)

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında oynanan RAMS Başakşehir-Iberia Tiflis maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

12. dakikada Iberia Tiflis gole yaklaştı. Mamageishvili'nin soldan kullandığı kornerde Kokhreidze'nin ön direkte topuğuyla vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Altıpasın içinde Cheickne'nin ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Muhammed bir kez daha çelerek gole izin vermedi.

16. dakikada Pelkas'ın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kaleci Makaridze'den döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.